Carl Devos: "Rutten bemoeilijkt met haar uitspraak danig het werk van haar opvolger Lachaert" "Rutten sugerreert weinig verschil tussen N-VA en Vlaams Belang"

27 juni 2020

18u21

Bron: VTM NIEUWS 0 Gwendolyn Ruttens uitspraak over N-VA die Vlaams Belang mee aan boord wou halen voor de vorming van een Vlaamse regering in 2019, bemoeilijkt danig het werk van Egbert Lachaert, haar opvolger als partijvoorzitter van Open Vld. Dat stelt politicoloog en HLN-analist Carl Devos (UGent). Lachaert probeert een federale regering op touw te zetten waar N-VA deel van uitmaakt.



“Met de uitspraak (die Rutten vrijdagavond deed als gaste in ‘De Afspraak op Vrijdag’ op Canvas, red.) suggereert ze dat het verschil tussen de N-VA enerzijds en Vlaams Belang anderzijds heel klein is. Veel mensen die tegen een coalitie met Vlaams Belang zijn, zullen nu ook zeggen dat ze tegen een coalitie met N-VA zijn. De pogingen om een nieuwe federale regering te vormen worden zo bemoeilijkt, ook onder andere voor Egbert Lachaert”.



Lachaert, CD&V-voorzitter Joachim Coens en MR-voorzitter George-Louis Bouchez tasten af of een mogelijke regering zonder de Franstalige socialisten, maar mét N-VA tot de mogelijkheden behoort. De sp.a zou wel toetreden en dan in het gezelschap verkeren van Open Vld, Cd&V en N-VA, en aan Franstalige kant MR en cdH. Die partijen hebben samen één zetel op overschot.

“Druk op MR en cdh wordt zo gigantisch”

“Als die regering er al komt, heeft deze een zeer kleine Franstalige minderheid. Als die twee partijen dan nog eens in Franstalig België moeten uitleggen dat ze een regering vormen met N-VA, en het verschil tussen de N-VA en Vlaams Belang zeer klein is, dan weet je dat de druk op MR en CdH gigantisch zal zijn.”

Waarom zou Rutten dan dit bommetje hebben gedropt? “Het is bekend dat mevrouw Rutten een aanhanger is van een Vivaldicoalitie (waarbij N-VA naar de oppositiebanken wordt verwezen en plaats maakt voor de Parti Socialiste (PS), sp.a, Groen en Écolo) en liever geen federale regering met N-VA wil, terwijl Lachaert dit net wel wil. Velen vermoeden dat haar de uitspraak van Rutten ertoe dient om een regering met N-VA onmogelijk te maken, zodat vroeg of laat toch naar Vivaldi gegrepen wordt.”

“Ongewoon, geen directe aanleiding”

Gooit Rutten hiermee niet naar eigen ruiten in? “Het is vrij ongewoon dat een oud-voorzitter zo’n uitspraak doet, terwijl er eigenlijk geen directe aanleiding tot is. Ze bemoeilijkt hiermee het werk van huidig voorzitter Lachaert. Het wijst er op dat binnen de Open Vld verschillende kampen zijn. Het ene wil in zee met N-VA, het andere niet. Een oud-voorzitter die zo voor de voeten komt lopen van de huidige voorzitter, wijst op een probleem binnen Open Vld.”

Bekijk hier het volledige interview met professor Carl Devos



