Carl Devos: “Mensen snappen niet waarom Vlaams Belang niet mee bestuurt” TT

13 september 2019

19u24

Bron: VTM Nieuws 3 Volgens politicoloog Carl Devos is de sterke score van Vlaams Belang in onze Grote Peiling niet verrassend. “Veel mensen begrijpen niet waarom het Vlaams Belang niet mee mocht meebesturen”, zegt hij. “Ze hadden de verkiezingen toch gewonnen?”

N-VA-voorzitter Bart De Wever sprak na de verkiezingen verschillende maanden met Vlaams Belang, maar besliste uiteindelijk de partij aan de kant te schuiven en verder te gaan met CD&V en Open Vld. Een nieuwe Zweedse coalitie dus. Dat lijkt Vlaams Belang in de peiling geen windeieren te hebben gelegd.

De onderhandelingen hebben Vlaams Belang ook genormaliseerd, zegt Devos. "Ze hebben lang mee mogen onderhandelen, zijn ook ontvangen door de koning. Daardoor is het eigenlijk niet meer zo erg om voor het Vlaams Belang te stemmen.”

Derde reden volgens de politicoloog: “Ik denk dat heel veel mensen dit politieke spel kotsbeu zijn, en op deze manier zeggen: ‘Jongens, stop ermee’.”

Vraag is of de peiling een invloed zal hebben op de lopende onderhandelingen. “N-VA zal misschien minder makkelijk in die onderhandelingen gaan zitten met CD&V en Open Vld”, denkt Devos. “We verwachten allemaal dat CD&V en Open Vld iets van de rechtse startnota zal afdoen, dat dat zachter zal landen. Maar met zo’n peiling in de nek wordt het voor N-VA toch belangrijk die rechtse nota ook in het regeerakkoord te krijgen.”

Op federaal vlak ziet Devos evenmin goed nieuws, aangezien ook de PS daalt in Wallonië. "De N-VA zal dus geneigd zijn om nog rechtser te worden, de PS om linkser te worden. Ik denk dat die federale formatie, zeer, zeer, zeer moeilijk wordt.”