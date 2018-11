Carl Devos: “De kans dat de regering ten val komt is 80 procent” Luc Beernaert

30 november 2018

13u43 9 Op 10 en 11 december wordt in de Marokkaanse stad Marrakech het niet-bindende VN-pact bekrachtigd dat de migratie wereldwijd veilig, ordelijk en regulier wil maken. Premier Michel beloofde eerder dit jaar al dat hij voor ons land het migratiepact zou ondertekenen, maar na achttien maanden stilzwijgend instemmen ging de N-VA de voorbije weken dwarsliggen. Met als gevolg de huidige regeringscrisis waarbij niemand nog een haarbreed van zijn standpunt wil afwijken. Politicoloog Carl Devos (UGent) beantwoordt de vragen die u zich ongetwijfeld ook stelt.

1. Welke scenario’s zijn vandaag nog mogelijk om uit deze regeringscrisis te raken?

Devos: “Er zijn niet veel mogelijkheden meer, de ontsnappingsroutes zijn afgesloten. Van een wisselmeerderheid wil de N-VA niet weten. Ook een ‘interpretatieve verklaring’ aan het verdrag toevoegen, zoals Duitsland en wellicht ook Nederland zullen doen, is voor deze partij niet voldoende. De N-VA heeft de lat hoog gelegd voor Michel.





“De hoorzittingen die volgende week gepland staan, met vier experten internationaal recht die het gaan uitleggen in de Kamercommissie Buitenlandse Zaken, zijn niet meer dan een manier om tijd te winnen voor Michel en zijn MR.

‘De N-VA heeft zich vastgereden, ze kan nu niet meer terug’

“Die blijft overigens bij zijn standpunt: hij wil en zal het pact ondertekenen. De N-VA heeft zich vastgereden, ze kan nu niet meer terug. In tegenstelling tot vorige regeringscrisissen kan Michel geen verzoenende rol meer spelen, want hij heeft zich aan zijn belofte te houden. Iedereen raakt ook duidelijk in verkiezingsmodus, en dat maakt het er niet makkelijker op. Het spel wordt hard tegen hard gespeeld, we stevenen af op een crash. Soms is dat nodig om eruit te raken, en het is nog geen 10 december, maar het is wel 4 voor 12. Wie weet vinden ze nog een zotte uitweg.”

Je hebt 23% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over N-VA

politiek

Michel