Carl Devos: “Als politici te laf zijn om een regering te maken, kunnen ze niet te laf zijn om de kiezer te consulteren”

Carl Devos

13 juni 2020

07u10

26

Vandaag zijn we precies 10 jaar na de historische verkiezingen van 13 juni 2010. In 2010 trilde de Wetstraat uit haar voegen door een politieke aardverschuiving: voor het eerst werd N-VA de grootste partij van Vlaanderen en België. Dat legde de Belgische politiek in een andere plooi. N-VA werd in 2010 zo’n 10 procent groter dan de tweede Vlaamse partij, CD&V. In 2009 waren de verhoudingen tussen CD&V en N-VA nog net omgekeerd. Tien jaar geleden begon een nieuw tijdperk.