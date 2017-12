Carjackers slaan Maasmechelaar (66) hersenbloeding Marco Mariotti

18u26

Bron: Eigen berichtgeving 1 Photo News Illustratiefoto. Een 66-jarige Maasmechelaar is zaterdagnacht aangevallen door twee carjackers en liep daarbij verwondingen op aan het hoofd. De feiten gebeurden rond iets voor 1 uur 's nachts in de Windelsteenstraat aan de Poolse barak in Eisden.

Twee mannen benaderden de eigenaar van het voertuig op de parking en bedreigden hem met een vuurwapen. De Maasmechelaar kreeg daarbij een harde klap tegen het hoofd en verloor het bewustzijn. Van die gelegenheid maakte één dader gebruik om met het voertuig weg te rijden. Tijdens die vlucht werd een ander voertuig geraakt en beschadigd. De tweede dader nam te voet de vlucht en werd nog even achtervolgd door twee getuigen. Aan de Oude Baan konden ze de man niet meer bijhouden en verloren ze elk spoor.

Het 66-jarige slachtoffer kwam weer bij bewustzijn, en werd ter controle naar het ziekenhuis overgebracht. Uit onderzoek bleek dat zijn oogkas gebroken is en dat hij een barstje in de schedel heeft. Op de scan zagen de dokters zelfs een kleine hersenbloeding. Het voertuig dat geseind stond werd zondagvoormiddag teruggevonden in de Bostulpstraat, een zijstraat van de Windelsteenstraat. Getuigen die iets verdachts gezien hebben worden verzocht zich te melden bij politie Lanaken-Maasmechelen.