Cardioloog waarschuwt: “Wachten om naar ziekenhuis te gaan met acute problemen kan blijvende schade veroorzaken” Lucas Wuyts

21 april 2020

12u00 30

De wachtzaal van de consulatie cardiologie in het Jan Palfijn ziekenhuis in Gent is leeg. Een beeld dat de artsen al een paar weken zien, want de niet-dringende consultaties zijn uitgesteld. Maar ook patiënten met een accuut probleem blijven weg. En dat is gevaarlijk volgens Dr. Jan-Willem Trouerbach: "Die patiënten komen dan naar het ziekenhuis op een later tijdstip. We zien dan gewoon bij wie het spier- of hersenweefsel doodgaat en waarbij we te laat zijn."

De artsen van Jan Palfijn hebben de voorbije weken al twee keer een openhartoperatie moeten uitvoeren die vermeden had kunnen worden. Het was een patiënt die te laat naar het ziekenhuis was gekomen. Ook op andere diensten is hetzelfde verhaal te horen. Zo zien neurologen dat mensen met een beroerte bijvoorbeeld te lang wachten, waardoor de blijvende schade aan de hersenen groter is.