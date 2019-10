Cardiologische Liga lanceert app voor hartreanimatie IB

16 oktober 2019

00u35

Bron: Belga 3 De Belgische Cardiologische Liga herintroduceert naar aanleiding van de 'Dag van de Hartreanimatie' haar applicatie 'Reanim'. Die brengt de automatische externe defibrillatoren in België in kaart. Het doel is zoveel mogelijk levens te redden.

Met de applicatie kunnen getuigen dus de dichtstbijzijnde defibrillatoren vinden. Het geeft hen ook de mogelijkheid om hulpdiensten te bellen met een simpele klik. Met eenvoudige video's en afbeeldingen kan de gebruiker bovendien de eerstehulpmaatregelen raadplegen. De applicatie is in drie talen beschikbaar voor iPhone en Android.

Hartstilstand is te wijten aan een hartritmestoornis die hartfibrillatie veroorzaakt: de onderbreking van de pompfunctie en de bloedcirculatie. Bij gebrek aan zorg, kan het dodelijk zijn in enkele minuten.

Heel wat mensen worden het slachtoffer van een hartstilstand die zich buiten een ziekenhuis voordoet: in de straat, op het werk of thuis. Zonder interventie van buitenaf overleeft slechts 10 procent van de slachtoffers. Hun kansen zouden 2 tot 4 keer zo groot zijn in geval van onmiddellijke cardiopulmonale reanimatie. En als een elektrische schok wordt toegediend door een defibrillator binnen de eerste 3 minuten, kan het overlevingspercentage zelfs 75 procent bereiken.