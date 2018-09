Cardiologen zien vergrijzing en diversiteit van onze samenleving als grote uitdaging JL

06 september 2018

De hartspecialisten van het UZ Brussel zien de vergrijzing, maar ook de toenemende diversiteit van onze samenleving als grote uitdagingen voor de toekomst. Dat zeggen ze naar aanleiding van het tienjarig bestaan van het Centrum voor Hart- en Vaatziekten.

Het Brusselse Centrum voor Hart- en Vaatziekten, bestaat tien jaar. Naar aanleiding daarvan blikken enkele artsen vooruit op de uitdagingen die hen nog te wachten staan. "De grootste uitdaging voor de toekomst van ons centrum, maar ook voor alle andere ziekenhuizen, is de toenemende vergrijzing van de bevolking", zegt Wetenschappelijk directeur Pedro Brugada. Er komt steeds meer aderverkalking voor en door de oplopende leeftijd wordt de behandeling daarvan gecompliceerd. Dat komt omdat die patiënten vaak ook aan long- en nieraandoeningen lijden en gevoelig zijn voor infecties, vult zijn collega Steven Droogmans aan.

Daarnaast zien de professoren een gelijke behandeling van alle patiënten als dé taak van het ziekenhuis van de toekomst. "Het gaat dan om allochtone patiënten, maar ook de gelijke behandeling van vrouwen en van kinderen is nog steeds niet overal evident", aldus Brugada.

Diversiteit van Brusselse bevolking

De toenemende diversiteit van de Brusselse bevolking brengt bovendien ook specifieke gezondheidsproblemen met zich mee. "Bij de mensen van Afrikaanse afkomst is een hoge bloeddruk bijvoorbeeld een enorm probleem. Als we weten dat dat een genetische afkomst heeft, kunnen we veel gerichter gaan behandelen. Bij andere bevolkingsgroepen komen dan weer vaker hartritmestoornissen voor."

Volgend jaar start het UZ Brussel met een uitgebreide studie van zestigplussers. Ze zullen een uitnodiging krijgen om een echografie te laten maken, onder meer om de verschillen tussen de bevolkingsgroepen in kaart te brengen.