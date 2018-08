Captatie- en recreatieverbod op kanaal Gent-Oostende ingetrokken TTR

31 augustus 2018

18u12

Bron: Belga 0 Het captatie- en recreatieverbod op het kanaal Gent-Oostende tussen Beernem en Oostende is ingetrokken. Dat meldt De Vlaamse Waterweg. De waarden van de blauwalgbacterie zijn fors gedaald, waardoor het verbod niet langer noodzakelijk is.

Begin augustus werd de blauwalgbacterie vastgesteld in de zone van de Sint-Jorisbrug in Beernem tot de Dampoortsluis in Brugge. Later doken er ook blauwalgen op in het gebied tot de Hoge Plassendalebrug in Oostende. Om alle risico's uit te sluiten werd in dat deel van het kanaal Gent-Oostende een captatieverbod ingesteld. Ook op bepaalde vormen van waterrecreatie kwam een tijdelijk verbod.

Recente stalen wijzen uit dat de waarden van blauwalgbacterie tot ver onder de norm gedaald zijn. Het water uit het kanaal mag dus opnieuw gebruikt worden om de gewassen te besproeien of als drinkwater voor vee. Daarnaast is het opnieuw toegelaten om watersporten zoals kajakken, waterskiën en wakeboarden te beoefenen.