Capaciteit UZ Brussel is verzadigd, coronapatiënten buiten regio opgevangen: "Er moet dringend iets gebeuren” jv srb

04 oktober 2020

10u00

Bron: belga 88 De capaciteit in het UZ Brussel is nagenoeg verzadigd. Het universitaire ziekenhuis heeft daarom al patiënten met Covid-19 moeten overbrengen naar andere regio's, met name Aalst. Dat bevestigt Marc Noppen, CEO van het UZ, in een interview op Radio 1. De forse stijging van het aantal ziekenhuisopnames heeft ook een impact op de reguliere zorg, want volgens Noppen wordt nu elke dag bekeken of andere zware ingrepen al dan niet kunnen plaatsvinden. "Er moet dringend iets gebeuren", klinkt het.

"De jongste dagen is onze capaciteit vrijwel verzadigd, ook op intensieve zorgen. De overheid laat toe om patiënten maximaal te spreiden binnen het eigen ziekenhuisnetwerk en dat hebben we dan ook gedaan. Voor ons geval werd een beroep gedaan op Aalst", zegt Noppen. Het UZ Brussel verzorgde zaterdag 28 patiënten met Covid-19, van wie 7 op intensieve zorgen en 4 invasief moeten worden beademd. Zondag mochten 4 mensen het ziekenhuis verlaten en was er 1 nieuwe opname. Dat brengt het aantal patiënten met COVID-19 op 25. Daarvan liggen 8 mensen op de afdeling. 4 patiënten krijgen beademing en 2 patiënten krijgen ondersteuning van hart- en longfunctie.

Noppen wijst erop dat vooral de regio Brussel met capaciteitsproblemen kampt voor de opvang van coronapatiënten. Mocht ook de ruime regio daarrond verzadigd raken, dan moeten patiënten nog verder verspreid worden. “Naar Gent, Antwerpen of Leuven”, aldus Noppen.

De groei van het aantal ziekenhuisopnames - volgens Sciensano lagen er zaterdag 818 coronapatiënten in het ziekenhuis (+72 op 24 uur), van wie 184 op intensieve zorgen - dreigt ook de reguliere zorg te bemoeilijken. Dat bevestigt de topman van het UZ Brussel. "Zeven dagen op zeven bekijken we of zware ingrepen voor niet Covid-pathologieën nog kunnen doorgaan."

Hij roept de overheid op om in te grijpen. "Er moet dringend iets gebeuren", klinkt het. Zo is er volgens hem nog meer sensibilisering nodig, ook over de ernst van Covid-19. "Ik merk dat bij onze patiënten: veel mensen lijken nog altijd niet te beseffen wat er gebeurt."

Daarnaast zou de overheid volgens Noppen ook strenger moeten optreden tegen samenkomsten. "Events waar mensen samenkomen, zeker in afgesloten ruimtes, moeten worden herbekeken.”

