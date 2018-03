Capaciteit asielopvang verder afgebouwd: "Duizenden plaatsen sluiten we", zegt Francken rvl

24 maart 2018

10u28

Ons land gaat zijn opvangcapaciteit voor asielzoekers verder afbouwen. Dat heeft staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) bekendgemaakt. Intussen verscherpen de Franstalige liberalen van MR hun toon over het migratiebeleid. MR neemt de verantwoordelijkheid over het terugkeerbeleid op zich, zo zegt voorzitter Olivier Chastel zaterdag in La Libre Belgique en La Dernière Heure.

"Tijdens de EU-migratiecrisis verhoogden we de opvangcapaciteit van 16.000 tot 35.000 plaatsen", tweette Francken over de goedkeuring van het Asielafbouwplan II. "De grootste humanitaire operatie op Belgisch grondgebied sinds WO II. We bouwen asielopvang nu terug af tot pre-crisisniveau."

Akkoord over Asielafbouwplan II.

Tijdens EU-migratiecrisis 2015-‘16 verhoogden we opvangcapaciteit van 16.000 tot 35.000 plaatsen. De grootste humanitaire operatie op Belgisch grondgebeid sinds WO II. We bouwen asielopvang nu terug af tot pre-crisis niveau. 👍 Theo Francken(@ FranckenTheo) link

"We bouwen de asielopvang verder fors af", aldus nog Francken. "Met als hoofdregel collectieve opvang in grote centra met basiscomfort. Duizenden opvangplaatsen sluiten we." Op de persconferentie over de begroting gaf Francken nog extra cijfers mee. Tegen eind dit jaar blijven er nog 17.361 plaatsen over en tegen volgend jaar moeten er nog 16.600 opvangplaatsen zijn.

"11.000 mensen teruggestuurd"

Intussen neemt in de Franstalige pers regeringspartner MR een forsere taal in de mond over het migratiebeleid. "We hebben 11.000 mensen teruggestuurd naar hun land van herkomst. Dit maakt deel uit van een onmisbaar evenwicht.", zo klinkt het bij MR-voorzitter Olivier Chastel.

"België heeft regels. Die respecteren we, men wordt opgevangen en geholpen en men is beschermd. Maar wanneer de regels niet gerespecteerd worden, is het terugkeerbeleid van toepassing. De laatste drie jaar (2015-2017) hebben we telkens 1.500 tot 1.700 criminelen zonder papieren teruggestuurd. We moeten het terugsturen van criminelen zonder papieren nog versterken", dixit Chastel.

"Dit betekent meer plaatsen creëren in de gesloten centra. Daar zijn we mee bezig, de capaciteit zal verdubbeld worden. En we moeten blijven bilaterale akkoorden onderhandelen met andere landen, die hun illegale en delinquente illegalen moeten terugnemen." Chastel breekt ook een lans om op te treden tegen schijnerkenningen van vaderschap en schijnrelaties.