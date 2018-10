Cannabisplantage met 570 planten ontmanteld in Berchem, drie verdachten opgepakt Redactie

28 oktober 2018

12u42

Bron: Belga 0 In Berchem bij Antwerpen is een cannabisplantage met 570 planten ontdekt. Drie personen zijn opgepakt: twee zussen en een broer. Ze worden vandaag nod voor de onderzoeksrechter geleid. Dat meldt het parket van Antwerpen.

De plantage was in een gebouw aan de Auwersstraat ondergebracht. Verspreid over drie ruimtes zijn 570 cannabisplanten aangetroffen. De politie heeft ook tien kilo geoogste marihuana en 40.000 euro cash gevonden.

De drie verdachten wonen in hetzelfde gebouw en hebben sleutels van de ruimtes waarin de plantage stond. Ze worden in de loop van de dag voor de onderzoeksrechter geleid, die zal beslissen of ze al dan niet worden aangehouden.