Cannabisboer Lagrou wil uit de cel voor dringende operatie: "Anders wordt hij blind" Klaas Danneel Katleen Vastiau

15 mei 2018

17u45

Bron: VTM NIEUWS 1 Cannabisboer Patrick Lagrou uit Zandvoorde bij Ieper wil via de kortgedingrechter zijn vrijlating bekomen. "Hij moet dringend geopereerd worden aan zijn ogen, anders wordt hij blind", zegt zijn nieuwe advocaat Yen Buytaert aan VTM NIEUWS. Lagrou zit in de cel, onder meer omdat op zijn boerderij de grootste cannabisplantage van Europa ontdekt werd.

Lagrou, die in de gevangenis van Brugge zit, vraagt al sinds juli vorig jaar om behandeld te worden tegen kataract. De strafuitvoeringsrechtbank heeft daar op zich geen probleem mee, maar hij mag daarvoor de gevangenis niet meer dan zestien uur verlaten, en dat is volgens Lagrou niet realistisch. "Het is een delicate oogoperatie waarbij multifocale lenzen worden geplaatst", zegt zijn advocaat Yen Buytaert. "In het dichtstbijzijnde ziekenhuis in Brugge doen ze dergelijke operaties niet, hij moet ervoor naar een privékliniek. Bovendien kan ook maar één oog per keer behandeld worden."

Nazorg

Lagrou wil de gevangenis voor een langere periode kunnen verlaten. "Ook de nazorg is belangrijk", zegt meester Buytaert. "Om complicaties te vermijden, moet hij na de operatie in een stofvrije en steriele omgeving verblijven. Dat is in de gevangenis bijna niet haalbaar."

Lagrou wil zijn gelijk halen bij de kortgedingrechter in Brugge. De zaak wordt komende vrijdag ingeleid. "Het ziekenhuis heeft al een aantal vrije data doorgegeven", zegt Buytaert. "De operatie is dringend. Als er te lang gewacht wordt, kan hij op termijn blind worden. Na de operatie en het herstel zal hij zich opnieuw melden in de gevangenis. Ondertussen wil hij zich aan strikte voorwaarden houden, zoals het land niet verlaten."

Grootste plantage in Europa

Patrick Lagrou werd in 2009 opgepakt nadat in zijn boerderij in Zandvoorde maar liefst 17.000 cannabisplanten werden ontdekt, tot dan de grootste plantage in Europa. Toen hij vóór zijn proces onder voorwaarden werd vrijgelaten, vluchtte hij naar Thailand. Daar werd hij in 2014 opgepakt en opnieuw uitgeleverd aan ons land. Lagrou kreeg in de drugszaak vijf jaar celstraf. Later werd hij veroordeeld tot nog eens twee jaar celstraf omdat hij machines en tractoren uit een verzegelde loods had gehaald. Hij heeft nog een openstaande gevangenisstraf van meer dan drie jaar.