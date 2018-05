Cannabisboer Lagrou mag ondanks cataract gevangenis niet verlaten Siebe De Voogt

25 mei 2018

11u36 2 Cannabisboer Patrick Lagrou (59) uit Zandvoorde komt voorlopig niet vrij uit de Brugse gevangenis. De rechter in kort geding verklaarde zijn vraag om tijdelijk vrij te komen af als onontvankelijk. Lagrou moet dringend een cataractoperatie ondergaan, maar volgens zijn advocaat kan hij achter de tralies niet de juiste nazorg krijgen.

"Dergelijke ingreep kan niet uitgevoerd worden in het AZ Sint-Jan in Brugge", zegt meester Yen Buytaert. "Hij contacteerde daarom een privékliniek die hij volledig zelf zal betalen. Op 28 mei staat daar zijn eerste sessie gepland. De ganse kuur duurt in totaal anderhalve maand en bevat ook de nodige nazorg. Voor die sessie is het uiterst belangrijk dat hij zich in een steriele omgeving bevindt en daarvoor is een langere tijd buiten de cel nodig. De gevangenis is immers een stoffige ruimte. Daar blijven zou voor m’n cliënt een enorm risico inhouden om volledig blind te worden.”

Lagrou ving al bot bij de strafuitvoeringsrechtbank en zette daarom een kortgedingprocedure in gang. De FOD Justitie verzette zich daartegen en stelt dat de betrokken rechter niet bevoegd is. Lagrou tekent wellicht beroep aan tegen de beslissing van de Brugse rechtbank.

In 2009 werden op de boerderij van Lagrou liefst 17.000 cannabisplanten ontdekt. Het was op dat moment de grootste plantage die ooit in Europa werd aangetroffen. De landbouwer werd veroordeeld tot vijf jaar cel. Later kwam daar nog eens twee jaar cel bij omdat hij in beslag genomen landbouwmachines weghaalde uit z’n loods. Momenteel heeft Lagrou nog zo’n drie jaar cel uit te zitten.