Cannabis ter waarde van 1,5 miljoen euro (!) gevonden in gebouw in Luik ADN

14 juni 2019

18u32

Bron: Belga 0 In een gebouw in Luik is gisteren bij een huiszoeking meer dan 150 kilo cannabis gevonden, met een marktwaarde van 1,5 miljoen euro. Dat heeft het parket van Luik deze namiddag bekendgemaakt tijdens een persconferentie over de inbeslagname.

De Luikse politie werd woensdag opgeroepen door lokale bewoners, die klaagden over een sterke cannabisgeur in de buurt. Na een onderzoek keerde de politie gisteren terug met de gerechtelijke brigade om een gebouw enkele straten verder te doorzoeken.

Het drie verdiepingen tellende gebouw bleek volledig gebruikt te worden voor cannabisteelt. De planten werden in zes zalen gekweekt, met in elk daarvan 100 planten. Op het moment van de inval waren tien Bulgaarse vrouwen de drugs aan het plukken, met nog slechts één zaal te gaan. Hun pluk van de planten in de andere vijf zalen was al goed voor 151 kilogram cannabis.



Naast de vrouwen waren ook drie mannen met de Albanese nationaliteit aanwezig in het gebouw. De 13 personen werden allemaal aangehouden, verhoord en deze ochtend voor de onderzoeksrechter gebracht.