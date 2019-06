Canadese modeketen steelt ontwerp van Belgische blogger kv

19 juni 2019

20u27

Bron: Instagram, RTBF 0 Brusselaar Jonathan Kubben Quiñonez (29) lanceerde vorig jaar zijn eigen kledinglijn, nadat hij bekend werd met zijn o riginele reisfoto’s waarin hij telkens de boodschap ‘Mom, I’m fine’ (Mama, ik ben oké) liet zien terwijl hij zich in ietwat hachelijke situaties bevond. Zijn kledingstukken dragen dezelfde tekst. De originaliteit ervan ontging ook een Canadees kledingmerk niet, want zij kopieerden zijn product.

Kubben is een hit op Instagram en maakte vandaag via het platform bekend dat hij naar Canada trekt om gerechtelijke stappen te ondernemen. “Mom, I’m not fine. Because of Reitmans”, valt te lezen op het plakkaat waarmee hij poseert op de foto.

“Ik ben al meer dan een jaar gedegouteerd en diep gekwetst”, schrijft Kubben. De Canadese modeketen Reitmans heeft maar liefst 10.000 t-shirts en meer dan 200.000 tassen verkocht, zonder hem daarvan op de hoogte te brengen. “Ze hebben niet alleen MIF (Mom, I’m fine, red.) gebruikt, ze gebruikten hetzelfde lettertype, dezelfde kleuren en zelfs dezelfde manier van communiceren door lokale influencers te vragen om ‘Mom I’m fine’-foto’s te posten.”

Ontwerp stiekem gedeponeerd in Canada

Hij liet zijn merk in 2016 officieel registreren bij de Europese Unie, maar een wereldwijde registratie is bijzonder duur, dus Kubben stelde dat noodgedwongen uit. De Canadese modeketen Reitmans profiteerde van de situatie om met zijn designs aan de haal te gaan.

Nadat verscheidene internetgebruikers de kledingketen wezen op het plagiaat, nam Reitmans uiteindelijk contact op met Jonathan via een privébericht op Instagram. “In het begin ging dat goed. Ze stelden me zelfs een mogelijke retroactieve licentie voor, misschien zelfs een partnerschap.” Maar wanneer Kubben ontdekte dat Reitmans al 10.000 t-shirts en 200.000 tassen geproduceerd had, veranderde de houding van het bedrijf volledig en begon de communicatie te verlopen via advocaten. “Wat nog het meest schokkend is, is dat Reitmans tijdens de gesprekken achter mijn rug om het merk in Canada deponeerde. Voor mij is dat mijn levenswerk. Ik heb alles achtergelaten om dit concept te creëren.”

Reitmans zelf zegt niet in de fout te zijn gegaan en geeft aan dat de promotiecampagne een week na haar lancering al werd gestopt. Een bewering die Kubben overigens betwist.

David vs. Goliath

Wat Kubben ook voor de borst stoot is dat zijn kledinglijn fair trade en biologisch is en gecreëerd werd voor het goede doel, namelijk de financiering van een schooltje in Tulum, Mexico. “Toen ik zag wat ze mij en wat ik al vele jaren probeer te creëren, hebben aangedaan, voelde ik me gechoqueerd, van streek en bijzonder droef.”

Kubben is in dit verhaal de kleine David die het moet opnemen tegen de reus Goliath: het is een strijd van “jonge ontwerpers tegen grote bedrijven die hun ideeën stelen”, stelt hij. “Dus ik besloot om vandaag naar Canada te trekken. We zullen zien wat we kunnen doen.”

De gerechtskosten kunnen hoog oplopen en de kans bestaat dat Kubben zijn strijd vroegtijdig zal moeten staken omdat hij zonder middelen komt te zitten. Met zijn bericht op Instagram hoopt hij de praktijken van Reitmans wereldkundig te maken. Ondertussen heeft hij zijn merk wel geregistreerd in Mexico en de VS om gelijkaardige situaties in de toekomst te vermijden.