Canadees op bezoek in ons land sinds zondag vermist kv

30 januari 2018

17u41 2 Een Canadese man die zondagochtend omstreeks 2.30 uur voor het laatst werd gezien in het centrum van Brussel, is sindsdien spoorloos verdwenen.

Michael Piazza, een man van Canadese origine, is momenteel op bezoek in ons land. Hij is 1.70 meter à 1.80 meter groot, is mager, heeft donkerbruin haar, bruine ogen en een baard. Soms draagt hij ook een bril.

Er is niet geweten welke kleding Michael droeg op de dag van zijn verdwijning.

Wie de man gezien heeft, of enig idee heeft waar hij momenteel vertoeft, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800/30.300 of via opsporingen@police.belgium.eu.