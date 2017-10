Campus van Thomas More in Antwerpen ontruimd na gaslek hr

Bron: Belga 10 De Roeck In Antwerpen is woensdagochtend bij werkzaamheden in de Jozef de Bomstraat een gasleiding geraakt, met een lek tot gevolg. Dat zegt de brandweer van de zone Antwerpen. Het gaat om een lagedrukleiding, maar voor alle zekerheid is de campus van hogeschool Thomas More geëvacueerd en worden de lessen daar tot de middag geschrapt.

Eandis is ter plaatse om het lek te dichten, de brandweer gaat intussen na of er zich in omliggende gebouwen gasophoping heeft voorgedaan. Dat blijkt alvast in twee woningen het geval, maar daar waren geen bewoners aanwezig.



Ook de Anselmostraat en Sanderusstraat zijn tijdelijk afgesloten voor het verkeer. De herstellingswerken zullen allicht nog een uurtje duren, in tussentijd wordt de elektriciteit in de buurt mogelijk even uitgeschakeld.





