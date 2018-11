Campagne zet kinderen aan om fluohesje en fietshelm te dragen TT

05 november 2018

09u31

Bron: Belga 0 Dit schooljaar nemen 1.430 Vlaamse scholen delen aan de actie Helm Op Fluo Top, die kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs wil stimuleren om fluokledij en een fietshelm te dragen. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts gaf vanmorgen in Grimbergen de aftrap voor de campagne.

Bedoeling is de veiligheid van jonge voetgangers en fietsers - die in de donkere wintermaanden extra kwetsbaar zijn - op weg naar school en naar huis te vergroten. Een fluohesje maakt dat ze beter en van op een grotere afstand zichtbaar zijn. Gebeurt er toch een ongeval, dan verlaagt een helm het risico op een ernstig hoofdletsel.

Voor elke dag waarop de leerlingen tijdens de actieperiode met een fluohesje naar school komen, krijgen ze een sticker op een spaarkaart. Een fietshelm is goed voor een extra sticker. Aan de hand van die stickers kunnen ze een toegangsticket voor het Serpentarium in Blankenberge, Planckendael of de Zoo in Antwerpen bijeensparen. Sparen kan ook in klasverband.

Het is al het vierde schooljaar op rij dat de verkeersactie in heel Vlaanderen loopt. En met succes, zo blijkt uit een effectmeting van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV). Tijdens de campagne verdubbelt in de deelnemende scholen namelijk het aantal leerlingen dat in de donkere wintermaanden een fluohesje draagt en stijgt het aantal kinderen dat een fietshelm draagt met gemiddeld een derde.

Nieuw dit jaar is dat de VSV eind november in acht scholen start met een digitale versie van Helm Op Fluo Top. Scanners aan de schoolpoort registreren daarbij of kinderen bij aankomst een fietshelm of fluohesje dragen. De punten worden automatisch verzameld op een digitale account. Na de proef zullen de voor- en nadelen van de digitale actie worden geëvalueerd.

Helm Op Fluo Top loopt dit schooljaar van maandag 5 november tot en met vrijdag 1 maart, vlak voor de start van de krokusvakantie. De 1.430 deelnemende kleuter- en lagere scholen zijn samen goed voor meer dan 386.000 leerlingen.