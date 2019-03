Campagne vraagt autobestuurders om uit te kijken voor motorrijders NLA

31 maart 2019

13u01

Bron: Belga 0 Onder het motto “Kijken kijken om elke motorrijder te zien” heeft de Vlaamse Stichting Verkeerskunde vandaag in Zellik een nieuwe campagne gelanceerd om automobilisten en andere weggebruikers aan te sporen beter uit te kijken voor motorrijders. Nieuw onderzoek wijst uit dat veel ongevallen het gevolg zijn van het feit dat de automobilist de motorrijder niet opmerkte.

Motorrijders leggen ongeveer 1 procent van alle voertuigkilometers af in Vlaanderen. Toch zijn ze betrokken bij 6,7 procent van alle letselongevallen en vertegenwoordigen ze 5,2 procent van alle gewonden en 16,6 procent van alle doden ter plaatse. In 2018 waren er 1.585 letselongevallen met motorrijders (+4,3 procent) waarvan 1.562 (+3,4 procent) gewonden in Vlaanderen. Het aantal doden (36 in 2018) bleef vorig jaar ongewijzigd. De evolutie was de afgelopen tien jaar wel positief. Het dodental halveerde en het aantal gewonden daalde met een kwart.

Uit een nieuwe VSV-enquête bij 600 automobilisten en 210 motorrijders blijkt dat autobestuurders zich vaak laten verrassen door motorrijders. 36 procent meldde recent verrast geweest te zijn door een motorrijder, omdat ze die niet gezien hadden of de afstand of snelheid van de motorrijder verkeerd hadden ingeschat. Bij -30-jarige autobestuurders loopt dit op 50 procent. Ook 76 procent van de motorrijders is van oordeel dat ze moeilijker worden opgemerkt in het verkeer. 59 procent gaat er zelfs van uit dat ze tijdens het rijden niet worden opgemerkt. 93 procent kijkt daarom twee keer uit vooraleer een manoeuvre uit te voeren.

“Kijken en kijken kijken”

De VSV start met een affichecampagne die automobilisten aanspoort beter uit te kijken voor motorrijders. De campagne wordt ondersteund door een radiospot en online video die beiden gebaseerd zijn op een citaat van Temptation Island-deelnemer Haroon in 2016 (“Je hebt kijken en je hebt kijken kijken”). Voor motorrijders heeft de VSV een aantal tips om veilig te rijden verwerkt in drie video's.

Motorrijders met vragen kunnen terecht bij de hulplijn SOS Peter (015 64 10 86). Op 14 locaties verspreid over Vlaanderen organiseert de VSV zondag gratis initiaties voor motorrijders.