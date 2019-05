Campagne voeren op social media loont: Vlaams Belang Facebook-kampioen Vlaams Belang absolute kampioen in Facebook-interacties Sven Ponsaerts

26 mei 2019

17u57 0 Campagne voeren op sociale media, het werkt duidelijk. Vlaams Belang was de afgelopen verkiezingscampagne het actiefst op Facebook, met het grootste gespendeerde bedrag aan advertenties. De tsunami aan likes, shares en reacties die dat genereerde – meer dan 100.000 -, legde haar duidelijk geen windeieren.

Vlaams Belang gaf de voorbije weken op Facebook ten minste 149.800 euro uit – een voorlopig bedrag, want alle partijen moeten pas na de verkiezingen een overzicht geven van hun verkiezingsuitgaven. Zeker is dat het Belang van alle partijen veruit het meest spendeerde aan advertenties op de socialenetwerksite. Het bleef niet zonder resultaat. Haar posts zorgden ook voor de meeste interacties. Veruit zelfs.

Dat blijkt uit cijfers van Crowdtangle, een tool van Facebook waarmee de populariteit op sociale media gemeten wordt. Zo kreeg het VB de voorbije zeven dagen 101.727 interacties, of meer dan dubbel zoveel geschreven reacties, duimpjes, boze of verdrietige smileys bij een bericht en gedeelde foto’s en filmpjes dan de N-VA (40.708), en meer dan vier keer zoveel dan Open Vld (23.130). En hoe meer interacties een post genereert, hoe hoger die door de Facebook-algoritmes op de tijdlijnen van haar gebruikers wordt geplaatst. Nog meer bijkomende aandacht dus.

Dries Van Langenhove interactie-kampioen

Wie het meest van die extra aandacht profiteerde, was Dries Van Langenhove – vooral populair bij het jonge volkje. Met 97.816 interacties de voorbije week verpulverde hij zelfs de Facebook-populariteit van Theo Francken (80.152) en Guy Verhofstadt (75.194). Bart De Wever (37.661) staat wat Facebook-interactie betreft zelfs niet meer in de schaduw van Van Langenhove.

CD&V gaf het kleinste bedrag uit aan Facebook-advertenties. Het vertaalde zich in de povere 8.584 interacties op haar posts in de voorbije zeven dagen. Hilde Crevits was met 8.162 interacties de populairste Facebook-politicus van CD&V.