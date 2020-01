Campagne van Kom op tegen Kanker levert recordbedrag van 35,9 miljoen euro op SVM

18 januari 2020

15u43

Bron: Belga 0 Kom op tegen Kanker heeft de campagne afgesloten met een netto-recordopbrengst van 35.943.987 euro. Dat heeft de organisatie vandaag bekendgemaakt tijdens ‘Dankjeweldoener’, een dankdag voor actievoerders en vrijwilligers.

Ten opzichte van de vorige campagne gaat het om een stijging met meer dan een kwart. Ook die campagne was nochtans al een recordeditie met ruim 28 miljoen euro.

Volgens algemeen directeur Marc Michils zijn er verschillende mogelijke verklaringen voor het toenemende succes. “Enerzijds maken veel mensen kanker van dichtbij mee”, zegt hij. “Met meer dan 41.000 diagnoses per jaar in Vlaanderen kent iedereen wel iemand in zijn omgeving die geconfronteerd wordt met de ziekte. Anderzijds is de stijging te verklaren door het feit dat er een steeds grotere maatschappelijke behoefte is aan solidariteit.”

Volgens de organisatie weten schenkers van Kom op tegen Kanker ook waar hun geld terechtkomt. De ngo werkt samen met commissies van experts die de kwaliteit, haalbaarheid en relevantie van de voorstellen om het geld te besteden toetsen.

Optreden van Destadsbader

Ex-kankerpatiënten en hun naasten mogen bovendien eveneens hun zegje doen. “De samenwerking tussen de experten- en patiëntencommissies garandeert dat de projecten wetenschappelijk van hoge kwaliteit zijn en zo snel mogelijk een meerwaarde opleveren voor mensen die kanker hebben (gehad)”, klinkt het.

Op de dankdag in het Antwerpse Elisabeth Center konden 1.780 actievoerders en vrijwilligers genieten van een optreden van Niels Destadsbader. Hij had samen met Miguel Wiels het campagnelied geschreven. De aanwezigen konden daarnaast ook deelnemen aan infosessies en workshops.