Campagne om niet-Belgen zondag te laten stemmen mist effect niet SVM

12 oktober 2018

10u41

Bron: Belga 0 'Ik stem ook', een campagne om niet-Belgen ertoe aan te zetten zondag hun stem uit te brengen, heeft haar effect niet gemist. Gemeenten die in samenwerking met de campagne een extra inspanning deden voor de registratie van niet-Belgen zetten een opvallend goede score neer. Dat meldt het Minderhedenforum.

Zondag nemen meer dan 41.000 niet-Belgen deel aan de lokale verkiezingen in Vlaanderen. Dat betekent dat er ruim 3.000 niet-Belgen meer geregistreerd zijn dan in 2012. Het gaat om 33.663 E.U.-burgers en 8.092 niet-E.U.-burgers.

Met 'Ik stem ook' zag een half jaar geleden een campagne het levenslicht die meer niet-Belgen in het stemhokje moest krijgen. Volgens het Minderhedenforum hebben meer dan tachtig gemeenten een beroep gedaan op informatiemateriaal en modeldocumenten van 'Ik stem ook'. De initiatiefnemers werden daarnaast ook uitgenodigd voor infosessies of advies.

"Tot verdubbeling toe"

"Het effect bleef niet uit", zegt het Minderhedenforum. "Gemeenten die extra inspanningen deden voor de registratie zetten een opvallende goede score neer. Een paar voorbeelden: Hasselt telde in maart 2018 nog maar 269 registraties en 448 op 1 augustus. Brugge ging van 269 in maart naar 448 in augustus. Kuurne van 15 naar 43. Eeklo van 20 naar 53. Herent van 52 naar 122. Tienen van 59 naar 107. Opvallende stijgingen, tot meer dan verdubbelingen toe."

De initiatiefnemers roepen de volgende lokale besturen op om niet-Belgen die nog niet geregistreerd staan als kiezer spontaan de nodige formulieren over te maken op het moment van hun inschrijving in de gemeente.

Meer over politiek

verkiezingen

Minderhedenforum