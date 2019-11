Campagne moet einde maken aan geweld tegen artsen SPS

18 november 2019

09u20

Bron: Belga 1 Omdat verbaal en fysiek geweld nog altijd te vaak voorkomt in dokterspraktijken, zet de Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken een nationale sensibiliseringscampagne op poten die het geweld tegen artsen een halt moet toeroepen. "Huisartsen moeten hun beroep correct en in veilige omstandigheden kunnen uitoefenen", aldus de Algemene Directie (AD) Veiligheid en Preventie van de overheidsdienst.

Bij Arts in Nood, het contactpunt voor agressie tegen artsen dat de Orde der artsen in oktober 2016 heeft opgericht, zijn op 2,5 jaar net geen 200 meldingen binnengekomen. Uit een rapport van 2016 van de Orde bleek al dat 8 op de tien huisartsen geconfronteerd wordt met de agressiviteit van bepaalde patiënten.

Binnen de AD Veiligheid en Preventie van de FOD is in 2016 ook een denkgroep samengesteld, bestaande uit de federaties van huisartsenkringen, de Orde der Artsen en "Arts in nood", die zich bezighoudt met de veiligheid van de huisartsen. Dit platform ligt al aan de basis van verschillende initiatieven: in 2017 de publicatie van een brochure met veiligheidstips voor de arts, eind 2018 een brief van de minister aan de huisartsenkringen en de lokale politiezones om hun samenwerking te vergemakkelijken, en nu een sensibiliseringscampagne voor de burger.

De campagne moet de patiënten met de neus op de feiten te drukken. Er zijn affiches opgesteld, die in de wachtzaal of praktijk opgehangen kunnen worden, waarop in witte letters een boodschap staat, zoals "Ik heb hoofdpijn dokter", maar in een donkerder en moeilijker leesbaar lettertype is de volledige boodschap te lezen: "Ik heb niks nodig tegen hoofdpijn. Schrijf mij gewoon die pillen voor, dokter". Zo moeten de burgers aangezet worden na te denken over de manier waarop ze zich tot de dokter richten. Daarnaast zal de campagne ook via sociale media verspreid worden.