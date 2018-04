Campagne MIVB: " Voor je eigen veiligheid, hou je vast als je rechtstaat in onze voertuigen."

24 april 2018

De Brusselse openbaarvervoersmaatschappij MIVB heeft een campagne gelanceerd die de rechtstaande reizigers eraan herinnert dat ze zich best vasthouden in de tram, bus en metro. Vorig jaar telde de MIVB 620 valpartijen van reizigers in hun voertuigen. Die incidenten wil ze vermijden onder de slogan: "Je vasthouden, daar bestaat nu eens geen app voor. Voor je eigen veiligheid, hou je vast in onze voertuigen."