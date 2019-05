Campagne Geert Bourgeois loopt wat stroef Redactie

24 mei 2019

09u47

Bron: VTM 2

In een van de afleveringen van ‘Jambers in de politiek’ zagen we hoe Geert Bourgeois campagne voerde, maar dat liep niet van een leien dakje want zijn folders waren niet echt in trek bij de voorbijgangers en dat leverde een ietwat zielig beeld op. Reportagemaker Paul Jambers dook deze week opnieuw achter de schermen bij enkele toppolitici. Deze keer volgde hij de groen-gele boegbeelden Meyrem Almaci, Kristof Calvo, Bart De Wever en Theo Francken in de aanloop naar zondag 26 mei.