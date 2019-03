Camine is de eerste vrouwelijke Belgisch kampioene breakdance Redactie

17 maart 2019

Gisterenavond werd in Brussel de strijd om de titel ‘beste breakdancer van België’ gestreden. Voor de eerste keer was er ook een aparte competitie voor vrouwen. Die titel staat nu op naam van de Antwerpse Camine Van Hoof.

Breakdance ontstond in de jaren ‘70 in de zwarte wijken van New York en is een halve eeuw later overal. Waarschijnlijk wordt het binnenkort zelfs een olympische discipline, tijdens de zomerspelen van 2024. Bij de mannen ging de titel gisteravond naar de 23 jarige Simon Dejaegere uit Kortrijk.

Camine en Simon verdedigen in november ons land op de wereldbeker in Mumbai, in India.