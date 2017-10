Cameron Vandenbroucke (18): "Papa was een man van extremen, maar elke dag samen was een mooie dag" STEF SELFSLAGH

06u00 0 Photo News Cameron Vandenbroucke aan de zijde van papa, lichtjes verveeld tijdens het zoveelste interview. Donderdag is het acht jaar geleden dat wielerheld Frank Vandenbroucke op 34-jarige leeftijd overleed. We trokken naar Ploegsteert om hem in het gezelschap van zijn dochter Cameron (18) weer tot leven te praten. "Nee, ik had niet liever een 'normale' papa gehad. Elke dag met hem was een mooie dag."

Ploegsteert, een onverhoopte nazomerdag. We staan met Cameron Vandenbroucke voor het graf van haar vader. Ze draait aan het fietswiel dat in de grafsteen verwerkt is: een carbonwiel waarop de letters 'VDB forever' geplakt zijn. "Telkens als iemand aan dit wiel draait, zet mijn papa zijn weg figuurlijk verder", zegt ze, en er verschijnt een weemoedig laagje nevel voor haar ogen.





Op het grijze marmer van de grafzerk is in goudkleur een weg aangebracht: de laatste kilometers van Luik-Bastenaken-Luik, de klassieker die VDB in 1999 won. Al mogen we er ook de grafische weergave van zijn bochtige levensparcours in zien. Of een verwijzing naar zijn bijnaam: Il Bimbo d'Oro.





"In het eerste jaar na de dood van mijn papa stonden hier op elk uur van de dag mensen aan te schuiven. Dat vond ik soms ergerlijk. Zeker als ik even met hem alleen wilde zijn. Ik verstopte me dan maar achter een muur tot iedereen weer weg was. Ik weet nog dat ik dacht: het is toch niet normaal dat ik mijn beurt moet afwachten om het graf van mijn eigen papa te kunnen bezoeken?"





"Nu kom ik hier minder vaak. Ik kijk liever naar de documentaires die over mijn vader gemaakt zijn. Dan hoor ik tenminste zijn stem nog. En zie ik hem weer zoals hij was."





TDW De pasgeboren Cameron met haar mama Clotilde en papa Frank. Enkele maanden later wordt de relatie 'on hold' gezet.

karoly effenberger Cameron Vandenbroucke, niet alleen uiterlijk sprekend haar vader: "Waar ik van droom? Een leven dat allesbehalve banaal is."

Verlegen

Ze vertelt dat ze in het gezelschap van haar vader soms ook verlegen was. Het gevolg van de heldenstatus die hij bij velen genoot: 'Het lijkt wel de nieuwe Merckx!' "Soms zat ik bij hem op schoot en zag ik van dichtbij hoe mensen hem benaderden alsof hij God was. Daardoor keek zelfs ik naar hem op. Al kwam dat natuurlijk ook omdat ik hem niet zo vaak zag. Mocht ik alle dagen met hem aan de ontbijttafel hebben gezeten, zou ik hem veel meer als een 'gewone' papa gezien hebben."

HEADTRICK/PHOTO NEWS In 2000, op het huwelijk van Frank en zijn nieuwe liefde Sarah Pinacci.

