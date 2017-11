Cameraploeg VRT klemgereden en geprovoceerd aan gekraakt pand in Gent ADN

21u46

Bron: VRT 811 VRT Een groep mannen omsingelde de cameraploeg en nam een dreigende houding aan. Toen een cameraploeg van de VRT vandaag poolshoogte wilde nemen bij het gekraakte pand op het Stapelplein in Gent, werden ze niet bepaald met open armen ontvangen door de groep Romazigeuners die er zijn intrek heeft genomen.

Toen de ploeg arriveerde om beelden te maken voor 'Het Journaal', werd hun busje klemgereden en werd het team duidelijk gemaakt dat ze niet welkom waren. Daarna volgden verschillende schunnige bewegingen en gebaren. Volgens de VRT spuwden enkele bewoners ook op hun wagen.

Gent kreeg de voorbije maanden al enkele keren met krakers te maken en kondigde eind september nog een actieplan tegen kraken aan. Maar daarvoor is een nieuw wettelijk kader nodig, dat nog niet van kracht is. Op 5 oktober keurde het federaal parlement de strafbaarheidsstelling van kraken goed, maar de wet is nog niet gepubliceerd in het Staatsblad. Volgens het kabinet Justitie verschijnt de nieuwe krakerswet “vermoedelijk” volgende week in het Staatsblad. Daarna duurt het nog tien dagen voor ze effectief van kracht wordt.

