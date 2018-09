Camera controleert of bouwvakkers helm dragen

16 september 2018

Een bouwbedrijf in Hechtel-Eksel gaat binnenkort camera's plaatsen op bouwwerven, om te controleren of de bouwvakkers steeds hun helm dragen. In de bouwsector gebeuren op dit moment namelijk duizenden ongevallen per jaar en dat cijfer moet naar beneden. Ook andere bouwbedrijven hebben interesse in het systeem, de vakbond vreest dan weer voor de privacy van de arbeiders.