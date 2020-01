Calvo: "Weer over inhoud praten en keuze maken, anders stevenen we af op nieuwe verkiezingen” jv

16 januari 2020

08u36

Bron: belga 0 De groenen roepen de federale informateurs, Joachim Coens (CD&V) en Georges-Louis Bouchez (MR), op om "opnieuw op de inhoud te werken", zodat eindelijk duidelijk wordt welke coalitie kan worden gevormd. "Anders stevenen we af op verkiezingen en daar heeft niemand nu iets bij te winnen", zei Kamerfractieleider Kristof Calvo van Ecolo-Groen in De Ochtend op Radio 1.

Volgens Calvo is het bijna acht maanden na de verkiezingen van 26 mei "echt het moment om een keuze te maken" voor een federale coalitie. "Eigenlijk wordt er nu niet meer op inhoud gewerkt. Het gaat alleen nog maar over welke formule er kan komen."

Voor de groenen is een regering met een Vlaamse meerderheid "geen fetisj". "Het belangrijkste is een project voor alle Belgen. Er mag gerust een regering gevormd worden met PS en N-VA, maar we stellen vast dat dit al heel lang wordt geprobeerd, zonder resultaat. Om een alternatief te verkennen, moet er over inhoud worden gepraat." Een regering zonder de groenen zou perfect legitiem zijn, maar een zonder de N-VA evenzeer, aldus Calvo.

Gevraagd of hij een bepaalde partij de hand reikt, antwoordde Calvo dat hij tevreden vaststelt dat sp.a zich uitspreekt voor een progressieve coalitie. "Als het over inhoud gaat, moet het sociale hoog op de agenda staan. Maar dat is niet gericht tegen de liberalen of tegen de christendemocraten.”