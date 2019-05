Calvo: “We willen aan de slag met onzekerheid van kiezers” SVM

26 mei 2019

22u04

Bron: Belga 6 "De score van Vlaams Belang maakt ons heel bezorgd. Het is de verantwoordelijkheid van iedereen om daar de komende weken en jaren mee aan de slag te gaan." Dat zegt Kristof Calvo, de lijsttrekker op de Kamerlijst van Groen in Antwerpen.

"We verschillen over zowat alles van mening met het Vlaams Belang", klonk het. "Maar we willen ook aan de slag gaan met de onzekerheid van die kiezers. Het zijn ook Vlamingen. Ook voor hen moeten we weer zorgen voor meer zekerheid, daar willen wij deel van de oplossing zijn.”

Wat met het eigen resultaat? “We hadden graag nog wat hoger gescoord", aldus de Mechelaar. Maar hij wijst er wel op dat Groen nu vier verkiezingen op rij vooruit is gegaan. Dat de vooruitgang niet zo groot is als verwacht, is volgens hem "het resultaat van een campagne van één tegen allen".

Groen gaat er volgens de voorlopige cijfers licht op vooruit en stijgt boven de 10 procent. Ecolo doet het dan weer erg goed in Wallonië en Brussel. In de aanloop naar de verkiezingen hadden de groenen meermaals de ambitie uitgesproken om samen de grootste fractie in de Kamer te worden. Volgens voorzitster Meyrem Almaci hoort dat ook effectief tot de mogelijkheden.

Vreemde wending

“Waar we mee besturen, zie je dat de groene oplossingen werken”, stelde Almaci. Haar toespraak nam even een vreemde wending toen ze aangaf dat de groenen in Leuven de grootste zijn. In dat kanton is het echter N-VA dat met grote voorsprong op nummer één staat.

Almaci kwam ook terug op de afgelopen campagne. “We kregen de wind van voren van iedereen. Het was één tegen allen. De anderen hebben de focus verkeerd gelegd, zo blijkt vandaag.”

Ook Almaci beloofde de kiezers van de extreemrechtse partij niet te zullen negeren. “Ook naar deze kiezers moeten we luisteren”, luidde het. “Ik wil de inspanningen om bruggenbouwer te zijn alleen maar verder opvoeren. We staan voor een politiek van hoop en samenwerking en daar zijn we fier op.”