Calvo: “Vlaams of Franstalig? We hebben vooral een Belgische premier nodig”

07 september 2020

09u50

Bron: Belga 15 "Mislukken is geen optie." Dat zegt Groen-Kamerfractieleider Kristof Calvo over de preformatiegesprekken tussen liberalen, groenen, socialisten en CD&V. Volgens Calvo moet nu "op korte termijn" beslist worden wie de regering zal leiden. Groen schuift zelf geen kandidaat naar voren, zei hij in ‘De Ochtend’ op Radio 1.

Preformateurs Egbert Lachaert (Open Vld) en Conner Rousseau (sp.a) brengen vrijdag verslag uit van hun opdracht op het Paleis. De twee partijvoorzitters moeten deze week de weg vrijmaken voor een formateur, die wellicht de nieuwe premier wordt.

Die beslissing moet "op korte termijn" gemaakt worden, zei Calvo in ‘De Ochtend’, al is het voor Groen niet de eerste prioriteit. "Uiteraard is dat een belangrijke vraag, maar nog belangrijker is dat er een regering komt die een andere manier van aan politiek doen zal introduceren", aldus Calvo. "We moeten terug respect brengen in de politiek, pas dan zullen ook in de samenleving het respect en de cohesie groeien. Dat zal de verantwoordelijkheid van de hele ploeg zijn, en dus zal iedereen een beetje premier moeten zijn.”

De groenen schuiven zelf geen kandidaat-premier naar voren en stellen ook geen veto's tegen bijvoorbeeld een Franstalige eerste minister, zoals huidig premier Sophie Wilmès (MR), ook al heeft de vierseizoenscoalitie geen meerderheid in de Vlaamse helft van het halfrond. "Er zijn argumenten voor een Vlaamse premier, maar bijvoorbeeld ook voor een premier uit de grootste politieke familie. Het moet vooral een Belgische premier zijn", aldus Calvo. "Het belangrijkste is dat er iemand de ploeg zal aansturen.”

Volgens Calvo moet de huidige preformatie uiteindelijk tot een nieuwe regering leiden. "Mislukken is geen optie", zei hij, al benadrukte hij dat er "nog veel moeilijke knopen op tafel liggen". "Maar we beleven de grootste crisis sinds WOII, we zijn ruim een jaar na de verkiezingen en twee jaar na de val van de laatste volwaardige regering. Dan is elke politicus verplicht om zichzelf te overstijgen."

