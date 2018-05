Calvo haalt zwaar uit naar N-VA: "De beste lobbyist van een Franse multinational. Niet het Nederlands is de belangrijkste taal voor N-VA, maar de taal van het grote geld" Jef Artois

20 mei 2018

14u00

Bron: VTM NIEUWS 286 Kristof Calvo (Groen) kwam deze middag zijn nieuwe boek ‘Leve Politiek’ voorstellen in VTM NIEUWS. Daarbij was hij bijzonder scherp voor N-VA, de grote boeman voor zijn partij Groen. “N-VA is de beste lobbyist voor een Franse multinational”, zegt Calvo. “Niet het Nederlands is de belangrijkste taal voor N-VA, maar de taal van het grote geld, ook als de betrokken personen Frans praten.”

Calvo is niet te spreken over de manier waarop N-VA de kernuitstap blokkeert. De Vlaams-nationalisten zijn daarmee de pleitbezorgers voor de Franse multinational Engie, zegt hij. Even onbegrijpelijk vindt Calvo de benoeming van Cédric Frère (de kleinzoon van Albert Frère) in de Nationale Bank, “Franstalig grootkapitaal” volgens hem.

De groene fractieleider gaat zelfs een stapje verder en insinueert dat N-VA zijn Vlaams-nationale roots in de taalstrijd verloochent. “Niet het Nederlands is de belangrijkste taal voor N-VA, maar de taal van het grote geld, ook als de betrokken personen Frans praten.”

Vlaams Belang light

Calvo bestempelt N-VA in zijn boek als ‘Vlaams Belang light’. “N-VA flirt steeds meer met extreemrechts”, zegt hij. “N-VA is aardig op weg om meer te realiseren van het 70 punten-plan van het Vlaams Blok dan van het eigen verkiezingsprogramma.”

Zo bestelden N-VA-regeringsleden Johan Van Overtveldt en Theo Francken bij de Nationale Bank een studie over de economische impact van de migratie. Het uitvoeren van een studie in verband met de kosten- batenanalyse van de massale aanwezigheid van vreemdelingen in ons land stond in dat controversiële plan uit 1992 op de vijfde plaats, bracht Calvo in herinnering.