Calvo haalt uit naar Francken en Jambon: "Nieuwe Vlaamse Arrogantie neemt enorme proporties aan"

11 februari 2018

17u02 0 Hoewel het Soedanrapport veelal wordt gezien als een triomf voor staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) is Kristof Calvo (Groen) een andere mening toegedaan. Hij noemt het rapport in een gesprek met VTM Nieuws "een blaam voor Theo Francken en heel de regering". "Het Soedanrapport is vooral een blaam voor u en de uwen, mijnheer Calvo", reageert Francken op Twitter. Calvo vindt het ook niet kunnen dat minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) zich kritisch uitliet over de vraag tot vrijspraak in het proces-Abdeslam.



Het langverwachte Soedanrapport stelt dat er geen bewijzen zijn dat Soedanese migranten die door ons land zijn teruggestuurd, bij aankomst gefolterd zijn. Anderzijds moeten de diensten van staatssecretaris Theo Francken wel zorgvuldiger nagaan of migranten bij terugkeer geen risico lopen om gefolterd of mishandeld te worden.

“Het rapport legt de vinger op de wonde en stelt dat er ernstige fouten zijn gemaakt”, zegt Kristof Calvo aan VTM Nieuws. “Het rapport toont aan dat ons land te slordig is omgesprongen met de mensenrechten, wat de premier eerder een “heilig principe” noemde. Ik denk dat dit vooral een les moet zijn dat een politiek van asiel en migratie altijd ook een mensenrechtenpolitiek moet zijn. Voor ons kan er geen sprake zijn van die repatriëringen terug op te starten zolang de aanbevelingen, van de eerste tot de laatste, niet zijn uitgevoerd. Dat is onze boodschap aan Theo Francken.”

"Nooit een kwestie van Theo Francken voor Groen"

Komt Francken, die zwaar onder vuur kwam te liggen in het dossier, toch niet versterkt uit de studie? “Het is vooral onder de coalitiepartners een kwestie geweest van Theo Francken”, aldus Calvo. “Voor ons is het altijd een kwestie geweest van ‘hoe gaan we met deze zaak om?’. En dan stel je vast dat het rapport duidelijk zegt dat dingen die wij al maanden aanklagen gevolgd moeten worden. Dat is voor mij geen kwestie van links of rechts of Groen of N-VA.”

Dat Calvo in één adem dan wel spreekt van een blaam voor Theo Francken, kan er bij de staatssecretaris niet in. “Het Soedanrapport is vooral een blaam voor u en de uwen, mijnheer Calvo”, reageert Francken op Twitter. “Dat u nu zo verzoenend doet, is erg ongeloofwaardig. Stuitend zelfs.”

Abdeslam

Wat het proces van terrorist Salah Abdeslam over het schietincident in Vorst betreft, begrijpt Calvo de verontwaardiging rond het feit dat meester Sven Mary de vrijspraak vraagt. “Ik begrijp dat. Abdeslam heeft verschrikkelijke dingen gedaan”, klinkt het. “Maar ik denk dat we tegelijkertijd ook vertrouwen moeten hebben in de rechtsstaat. De politiek moet daar justitie zijn werk laten doen. Iedereen heeft zijn eigen job.”

Een duidelijke sneer naar minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA), die in De Zevende Dag uithaalde naar Mary (Lees hier meer). Op Twitter formuleerde Calvo zijn kritiek op Jambon en de N-VA in het algemeen scherper. “Eigen school willen oprichten, zeggen wat advocaten moeten doen, constant lessen geven aan redacties, … Nieuwe Vlaamse Arrogantie neemt enorme proporties aan. Beetje bescheidenheid kan geen kwaad.” Hij herhaalde ook een uitspraak die hij maakte in de VTM-studio: “Ik zou het niet kunnen wat Mary doet, maar daarom ben ik ook politicus en geen advocaat. Politici, zeker ministers, moeten het hoofd koel houden en justitie laten werken.”

