Calvo (Groen) wil Senaat en provincies afschaffen

25 november 2018

14u46

Bron: VTM Nieuws 0 Met de verkiezingen van mei 2019 in aantocht kondigen een aantal politici hun afscheid aan, wat de discussie over de uittredingsvergoedingen weer doet oplaaien. “Er zijn ook gewoon te veel politici in ons land”, zegt Groen-kopstuk Kristof Calvo in de studio van VTM NIEUWS. “Er moeten dringend mandaten en niveaus sneuvelen: provincies en Senaat moeten worden afgeschaft.”

“Ik begrijp niet dat collega’s het systeem van de uittredingsvergoedingen blijven verdedigen”, steekt Calvo van wal. “We moeten dit systeem zelf durven hervormen, anders verdienen we het vertrouwen niet om te beslissen over de arbeidsvoorwaarden van alle elf miljoen Belgen.”



“Het maakt mij dan ook kwaad dat collega’s een aantal weken geleden woedend reageerden toen de mensen van bpost, compleet terecht, op straat kwamen voor betere arbeidsvoorwaarden. Diezelfde collega’s verdedigen vandaag hun eigen privileges, dat is onverdedigbaar. Die personen maken de politiek kapot.”

“Mandaten en niveaus moeten sneuvelen”

Calvo pleit dan ook voor een statuut dat vergelijkbaar is met dat van een ‘gewone’ werknemer, maar hij wil nog verder gaan. “We moeten naar een systeem met veel minder politici, want er zijn echt veel te veel beroepspolitici in ons land. Wij willen dat er na de volgende verkiezingen veel mandaten en niveaus gaan sneuvelen: weg met de senaat en de provincies, we moeten ook heel wat gemeenten afschaffen en Brussel eindelijk hervormen.”

