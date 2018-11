Calvo (Groen) wil Senaat en provincies afschaffen: “Er zijn te veel beroepspolitici” Gunter Van Stappen TT

25 november 2018

14u46

Bron: VTM Nieuws, Belga 0 Met de verkiezingen van mei 2019 in aantocht kondigen een aantal politici hun afscheid aan, wat de discussie over de uittredingsvergoedingen weer doet oplaaien. “Er zijn ook gewoon te veel beroepspolitici in ons land”, zegt Groen-kopstuk Kristof Calvo in de studio van VTM NIEUWS. “Er moeten dringend mandaten en niveaus sneuvelen: provincies en Senaat moeten worden afgeschaft.” Hij wil ook minder gemeenten en intercommunales en eenvoudigere politieke structuren in Brussel.

“Ik begrijp niet dat collega’s het systeem van de uittredingsvergoedingen blijven verdedigen”, steekt Calvo van wal. “We moeten dit systeem zelf durven hervormen, anders verdienen we het vertrouwen niet om te beslissen over de arbeidsvoorwaarden van alle elf miljoen Belgen.”



“Het maakt mij dan ook kwaad dat collega’s een aantal weken geleden woedend reageerden toen de mensen van bpost, compleet terecht, op straat kwamen voor betere arbeidsvoorwaarden. Diezelfde collega’s verdedigen vandaag hun eigen privileges, dat is onverdedigbaar. Die personen maken de politiek kapot.”

“Mandaten en niveaus moeten sneuvelen”

Eerder deze week pleitte Calvo er al voor om opnieuw te sleutelen aan het statuut van de politici, door het vergelijkbaar te maken met dat van gewone werknemers. Maar niet alleen de centen voor politici mogen een stuk minder zijn, zegt Calvo, ook het aantal politici mag naar beneden. “We moeten niet alleen zorgen voor minder euro’s voor de bestaande politici, maar we moeten ook zorgen voor minder beroepspolitici. Er doen nooit genoeg mensen aan politiek, maar er zijn gewoon in dit land te veel beroepspolitici. Wij willen dat er na de volgende verkiezingen veel mandaten en niveaus gaan sneuvelen: weg met de senaat en de provincies, we moeten ook heel wat gemeenten afschaffen en Brussel eindelijk hervormen.”

In De Zevende Dag op Eén zei ook Gerolf Annemans (Vlaams Belang) dat ons land veel te veel parlementsleden telt. Ook N-VA-fractieleider Peter De Roover zei dat zijn partij al voorgesteld heeft om het aantal parlementsleden te verlagen, van 150 in de Kamer naar honderd. “Maar niet iedereen reageert daar even enthousiast op.” De Roover en zijn Open Vld-collega Patrick Dewael noemden de suggestie om de Senaat af te schaffen alvast een “goed idee”.