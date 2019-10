Calvo: “Deadline van preformateurs is voor ons ook deadline voor paars-geel” TT

27 oktober 2019

13u14

"De deadline van de preformateurs, die tegen 4 november een rapport moeten afleveren, is wat ons betreft ook de deadline voor paars-geel." Dat zei Kristof Calvo (Groen) in De Zevende Dag op Eén. Zijn gesprekspartner Egbert Lachaert (Open Vld) gaf aan dat zijn partij zich verwacht aan een debat over de organisatie van de staat.

Nog acht dagen hebben preformateurs Geert Bourgeois (N-VA) en Rudy Demotte (PS) vooraleer ze naar koning Filip moeten voor een verslag over hun werkzaamheden, die op 8 oktober begonnen. Het is nog niet geweten of hun opdracht verlengd zal worden.

Maar als de twee er tegen 4 november niet in slagen een doorbraak te forceren, is het volgens Calvo einde verhaal voor paars-geel en moet er naar een andere coalitie worden gezocht. "Het moet nu maar eens duidelijk worden of dat huwelijk tussen N-VA en PS kan lukken of niet", zei hij vanmiddag.

Egbert Lachaert wil daarentegen niet weten van deadlines, al vindt ook hij dat N-VA en PS nu duidelijkheid moeten geven. "Want ik hoor dat zij elkaar regelmatig zien, ook los van de preformateurs, dat het veld wordt geëffend..." Volgens Lachaert komt er mogelijk toch een echt communautair gesprek. "Wij bereiden er ons op voor dat er op een bepaald moment wel een debat komt over de staat en hoe die georganiseerd is", zei hij.

In afwachting van een nieuwe regering moet er volgens Lachaert wel beter worden samengewerkt tussen het parlement en de regering in lopende zaken. "Met aan politiek te doen rond de voorlopige twaalfden, zoals afgelopen week, brengt men het land in moeilijkheden, ik vind dat echt niet oké", zei hij. "Het staat iedereen vrij om voorstellen te doen en eventueel tot stemmingen te komen, maar wat we niet mogen doen, is de overheid in een noodsituatie brengen."

Calvo bracht in herinnering dat het te danken is aan de linkse oppositie dat de voorlopige twaalfden telkens worden goedgekeurd. "Om het land te laten draaien, steunen wij dat. N-VA, bijvoorbeeld, heeft wel aan de initiële begroting meegeschreven, maar stemt de voorlopige twaalfden niet.”