Caféuitbaters en klanten met spoed overgebracht naar het ziekenhuis na CO-vergiftiging in Harelbeke Hans Verbeke

14 mei 2018

02u25

Bron: eigen berichtgeving 1 In Harelbeke zijn gisterenavond laat vier mensen naar het ziekenhuis overgebracht na een CO-vergiftiging in een café langs de Kortrijksesteenweg. De slachtoffers zijn het echtpaar dat het café uitbaat en twee van hun klanten.

Toen er een vat moest gewisseld worden in de kelder, liep er iets verkeerd bij de aansluiting van de vatkoppeling. Daardoor ontstond een tekort aan zuurstof in de kelder. Twee klanten vonden het raar dat het echtpaar zo lang wegbleef en gingen een kijkje nemen in de kelder. Ze troffen er het bewusteloos echtpaar aan en raakten zelf ook onmiddellijk bedwelmd, zij het in mindere mate.

Dringendste zorgen

De brandweer evacueerde de uitbaters uit de kelder. Beiden waren er erg aan toe. Ze kregen ter plaatse langdurig de dringendste zorgen toegediend en werden vervolgens naar het ziekenhuis overgebracht. Ook de twee klanten die in de kelder waren afgedaald, moesten naar het ziekenhuis.