Cafés organiseren massaal ‘lockdown party’s’ en ze krijgen de wind van voren

13 maart 2020

15u36 190 Heel wat cafés en feestzalen organiseren vanavond in allerijl nog een laatste feest voor ze om middernacht drie weken dicht moeten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De ‘lockdown party’s’ kunnen echter op flink wat kritiek rekenen van experts.

Je kan zelf de test doen. Tik het woord ‘lockdown’ in op Facebook en er verschijnt meteen een lijst van tientallen evenementen die vanavond georganiseerd worden, met namen als ‘Lockdown party’, ‘Lockdown countdown’ en ‘Corona Lockdown’. Doel: de vaten leeg krijgen. “Ook wij moeten eraan geloven, maar niet zonder te knallen”, klinkt het onder meer. En ook: “Drink nu het nog kan!”

Geen goed idee

Experts vinden dat geen goed idee. “Die mensen hebben de boodschap duidelijk niet goed begrepen”, reageert viroloog Marc Van Ranst in Het Nieuwsblad. “Ik heb alle begrip voor de sector, het is een moeilijke periode. Maar net door er nog snel een ‘lockdown party’ tegenaan te gooien, maak je het effect van de maatregelen een stukje ongedaan. Die paar uur waarbij je nog een hoop volk bij elkaar brengt, kan er wel degelijk voor zorgen dat die mensen elkaar gaan besmetten en deze hele periode nog langer duurt.”





Epidemioloog Pierre Van Damme is het daar helemaal mee eens. “Zo werk je de mogelijke verspreiding in de hand”, zegt hij in De Standaard. “Hoe beter we nu voorzorgsmaatregelen nemen, hoe sneller we ervan af zijn. Wie vanavond naar zo een feest gaat, kan een besmetting oplopen en volgende week ziek zijn. Dat getuigt van weinig burgerzin. Dan zit je binnenkort nog langer met maatregelen, mogelijk zelfs strengere.”

De Limburgse gemeente Heers heeft intussen beslist dat alle cafés en restaurants vanaf 15 uur al moeten sluiten om ‘lockdown-feestjes’ in de kiem smoren. Onder meer de ‘Sporthal Heers, bij Brecht’ riep mensen op om een laatste keer samen te komen voor een gratis vat en hapjes. “Het gemeentebestuur roept op om niet naar deze bijeenkomsten te gaan en het gezond verstand te laten primeren. We moeten samen ons best doen om de verspreiding van het coronavirus zoveel als mogelijk in te dijken”, klinkt het.

