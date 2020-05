Cafés moeten "voldoende financiële garanties" hebben voor heropening kv

26 mei 2020

01u40

Als de overheid mikt op een gedeeltelijke heropening van de cafés, zullen er voldoende steunmaatregelen voor de uitbaters moeten komen. Dat meldt de Federatie van Cafés van België (Fedcaf Belgium) in een persbericht dat gisteravond werd verspreid. De cafésector is "bereid om zijn verantwoordelijkheid op te nemen" om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, maar daar moeten wel "voldoende financiële garanties" tegenover staan, zo klinkt het.

Een gedeeltelijke heropening zonder ondersteuning zou ervoor zorgen dat heel wat caféuitbaters kopje onder gaan, zegt Fedcaf. De organisatie verwijst daarbij naar het Oostenrijkse voorbeeld. Daar hebben vele cafés een week na de gedeeltelijke opening weer de deuren moeten sluiten, wegens een gebrek aan rentabiliteit.

Daarom vraagt Fedcaf dat er werk wordt gemaakt van een globaal herstelplan voor de sector. De organisatie vraagt daarbij onder meer een algemene btw-verlaging, het behoud van het overbruggingsrecht tot het einde van de restrictieve maatregelen, een uitbreiding van de mogelijkheid tot economische werkloosheid en een verdere betaling van de corona-dagpremies voor alle sluitingsdagen.



"Caféuitbaters moeten bovenal het recht hebben om zelf te beslissen of zij hun zaak winstgevend kunnen heropenen of dat deze gesloten moet blijven totdat de beperkende maatregelen zijn beëindigd", zo staat nog in het persbericht. "Elke uitbater kan, afhankelijk van de ontwikkeling van de situatie en de te nemen maatregelen, het beste oordelen of een gedeeltelijke heropening verantwoord is ofwel zijn situatie alleen maar zou verslechteren."