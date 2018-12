Caféruzie in Hoei ontaardt in anti-politierellen met 300 betrokkenen mvdb

01 december 2018

13u15

Bron: Belga 0 Bijna 300 relschoppers hebben vrijdagavond de boel op stelten gezet op de Grote Markt van Hoei (provincie Luik). Aanleiding was een vechtpartij in een café, maar dat ontaardde al snel in geweld tegen de politie, meldt het Luikse parket.

De lokale politie kwam vrijdagavond ter plaatse in een café op de Grote Markt van Hoei voor een vechtpartij, maar die escaleerde snel. Toen de agenten het etablissement afsloten, trokken de amokmakers naar het café ernaast, waar opnieuw onlusten uitbraken.

Uiteindelijk ontaardde de situatie in relletjes waarbij bijna 300 mensen betrokken waren. Daarbij werden ook agenten aangevallen. Uiteindelijk kreeg de politie versterking van de collega's in Vottem, waarna alle cafés op de Grote Markt dicht gingen.



In totaal zijn vier mensen opgepakt, waarvan drie administratief. De vierde, een dertigjarige man, is gerechtelijk aangehouden voor slagen aan minstens twee agenten. De man werd eerder al veroordeeld voor onder meer slagen en verwondingen, zegt het parket van Luik. Het onderzoek naar de rellen loopt nog volop.