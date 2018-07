Cafébazin doodgeschoten in Bastenaken HA

16 juli 2018

12u36

Bron: Belga 0 Bij een schietpartij in een café in Bastenaken is een 58-jarige vrouw om het leven gekomen. Het slachtoffer was de eigenares van de bar. De schutter sloeg na de feiten op de vlucht, melden Waalse media.

Het schietincident vond gisterenavond plaats in café New Tacot. Er werden meerdere schoten gelost, zegt Sarah Pollet van het parket van Luxemburg. De uitbaatster van het café werd geraakt door één of meerdere kogels en zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Daar is ze vanochtend omstreeks 9.30 uur aan haar verwondingen overleden.



De schutter sloeg na de feiten op de vlucht. Hij wordt actief opgespoord door de politie, meldt La Dernière Heure. Het is nog niet duidelijk of de dader en het slachtoffer elkaar kenden. Ook over het motief van de schietpartij is nog niets bekend. Het parket heeft een moordonderzoek geopend.