Cafébazen getuigen: zo is het gedrag van de Vlaming veranderd sinds het sluitingsuur

Jonathan Bernaerts

10 juli 2020

18u27

Heeft het sluitingsuur van ons een andere caféganger gemaakt? Cafébazen menen van wel. We duiken de kroeg een pak vroeger binnen én ons consumptiepatroon is veranderd, stellen ze vast. “Klanten laten nu een fles sterkedrank aanrukken, als we het laatste rondje afroepen.”