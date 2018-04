Cafébaas weigert 76-jarige longpatiënt te bedienen op terras: "Mindervalide? Mensen moeten stoppen met zich achter hun handicap te verstoppen" Mathias Mariën

12 april 2018

15u40

Bron: eigen berichtgeving 0 “Mindervalide? Sorry, voor mij is dat geen excuus. Mensen moeten zich niet achter hun handicap verstoppen. Ook zij moeten hun drankje binnen bestellen. Dat is hier de regel.” Bij taverne Maritimes op de Zeedijk van Zeebrugge weigeren ze mindervalide klanten te bestellen op het buitenterras. Ook niet als die mensen heel slecht te been zijn. Een 76-jarige klant, die dag en nacht met een zware zuurstoffles rondloopt, werd de deur gewezen en is er het hart van in. “Zo’n uitspraken zijn enorm pijnlijk. Ik kón gewoon niet naar binnen.”

De uitspraken van de uitbater doen meer dan de wenkbrauwen fronsen. Een bejaard koppel dat slecht te been is én moeite heeft om zich te oriënteren, deed deze moeite week alle moeite van de wereld om nog eens te genieten van de zon. Robert (76), die al jaren COPD-patiënt is en met een zuurstoffles van zes kilogram rondloopt, wou zijn echtgenote Jenny verrassen met een uitstapje naar zee, maar kreeg daar een koude douche te verwerken.

Een beetje respect

Na lang wachten op het drukke terras, kwam de zaakvoerder van taverne Maritimes hun richting uitgestapt. Niet om hun bestelling op te nemen, wel om te zeggen dat ze niet besteld gingen worden. “Als je drank wil, moet je er binnen achter. Lukt dat niet? Dan spijt het me, dan krijgen jullie niks”, sneerde de man het verbouwereerde koppel toe.

“Ik kan met moeite 100 meter wandelen zonder in zware ademnood te komen. Ook mijn vrouw is zeer slecht te been. Wij verwachten niet dat iedereen springt voor ons, zeker niet. Maar een beetje respect mag wel.” Uiteindelijk dropen Robert en Jenny zonder drankje af.

Geen excuus

Zaakvoerder Eddy Deschrevel reageert gepikeerd en gaat nog een stapje verder. “Mindervalide? Dat is geen excuus. Mensen moeten eens stoppen met zich te verstoppen achter een handicap. Bij mij is iedereen gelijk voor de wet. Ze zaten ook niet in een rolstoel of zo. Ze konden wel van de parking tot hier wandelen. Dus ja, ook in de toekomst zal ik zo blijven handelen.”