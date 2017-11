Cafébaas uit Houthalen aangehouden op verdenking van drugshandel EB

Bron: Belga 0 ANP In het café van de betrokken uitbater schreef de politie ook een proces-verbaal uit voor een overtreding van het rookverbod. De politie heeft het voorbije weekend in het kader van overlast controles uitgevoerd in drie cafés. Een cafébaas uit Houthalen vloog achter de tralies op verdenking van drugshandel. De onderzoeksrechter heeft de 43-jarige café-uitbater aangehouden en opgesloten.

In het café op de Grote Baan had een klant een kleine hoeveelheid cannabis op zak. Een andere klant werd op het bezit van cocaïne betrapt. De politie vond voorts een verboden wapen in de zaak, waarna een huiszoeking volgde in de privévertrekken van de cafébaas. De agenten troffen er een hoeveelheid coke en cannabis aan, geld, verpakkingsmateriaal en versnijdingsproducten. De uitbater werd in de boeien geslagen en meegenomen.

In een ander café in Genk schreef de politie een pv uit voor een overtreding van het rookverbod. Een café in Zutendaal bleek met alles in orde.