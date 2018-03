Cafébaas duwt dronken klant, waardoor andere stamgast fatale val maakt: zaakvoerder schuldig ADN

De Brugse strafrechter heeft een 37-jarige cafébaas uit Torhout veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf met uitstel voor opzettelijke slagen en verwondingen met ongewild de dood tot gevolg. Giovanni H. duwde een dronken klant, waarop een Roemeense stamgast een fatale val maakte.

Op 25 oktober 2015 zorgde een dronken klant voor problemen in het café in de Stationsstraat in Torhout. De zaakvoerder zette de man kordaat aan de deur. De dronken klant pikte dat niet en probeerde tot twee keer toe om de zaak opnieuw te betreden. Giovanni H. gaf hem een duw, waardoor de dronken klant tegen een 48-jarige Roemeen aanviel. De Roemeense stamgast kwam met zijn hoofd ongelukkig op de boordsteen terecht. Het slachtoffer belandde door een hersenbloeding in een diepe coma en stierf enkele dagen later.

De verdediging vroeg de vrijspraak. Meester Luc Arnou pleitte dat zijn cliënt het slachtoffer met geen vinger aanraakte. Giovanni H. belde ook onmiddellijk de hulpdiensten en zocht nadien contact met de familie van het slachtoffer. De rechter oordeelde dat de Torhoutenaar wel degelijk opzettelijke slagen en verwondingen toebracht aan het dodelijke slachtoffer, omdat de duw aan de dronken klant ook opzettelijk was. Op dat moment wist de beklaagde dat er nog mensen op het trottoir stonden, waardoor hij volgens de rechter had moeten weten dat zijn gewelddadige optreden gevolgen kon hebben.

Op burgerlijk gebied werd de zaak voor onbepaalde tijd uitgesteld. De rechter is immers van oordeel dat de burgerlijke partijen hun familieband met het slachtoffer onvoldoende hebben aangetoond.