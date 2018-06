Cafébaas die mindervalide weigerde te bedienen op terras krijgt doodsbedreiging Mathias Mariën

17 juni 2018

13u25

Bron: Eigen berichtgeving 1 De zaakvoerder van taverne Maritimes op de Zeedijk van Zeebrugge heeft via de post een indirecte doodsbedreiging gekregen. Aanleiding voor de brief is een weigering van Edd y Deschrevel om een mindervalide man te bedienen op zijn terras.

Een bejaard koppel dat slecht te been is én moeite heeft om zich te oriënteren, deed begin april alle moeite van de wereld om nog eens te genieten van de zon. Robert (76), die al jaren COPD-patiënt is en met een zuurstoffles van zes kilogram rondloopt, wou zijn echtgenote Jenny verrassen met een uitstapje naar zee, maar kreeg daar na een hele tijd wachten een koude douche te verwerken.

"Op het terras geldt zelfbediening", klonk het. Een uitzondering voor mindervalide mensen wou Deschrevel niet maken. Een beslissing die hij achteraf bij HLN toelichtte. “Ze konden wel te voet van hun wagen naar hier komen. Bovendien was zijn valide vrouw er bij. De wereld is hun butler niet”, reageerde Eddy rechtuit. Dat kwam hem op heel wat boze reacties te staan. Al noemt de man zijn directe aanpak en uitspraken positieve discriminatie.

Twee maanden later ontvangt hij dus een indirecte doodsbedreiging in zijn brievenbus. De afzender schrijft dat hij bij zijn bezoekje zal betalen met ‘een boon in de kleur van uw hemd’. Bij de brief zat een foto van het artikel dat in deze krant verscheen waarop Eddy een blauw-grijs hemd droeg. De zender doelt dus mogelijk op een kogel. De politie van Brugge werd op de hoogte gesteld en onderzoekt de zaak.