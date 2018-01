Cafébaas bespiedt klanten met camera op toilet Maar liefst 300 filmpjes op laptop gevonden AHK & LPS

14u16

Bron: Eigen berichtgeving 630 Alexander Haezebrouck Café Bananas in Waregem. Het parket voert een onderzoek naar voyeurisme in café Bananas in Waregem. De uitbater filmde klanten die naar het toilet gingen. Bij een huiszoeking zou de politie maar liefst zo’n 300 filmpjes gevonden hebben op de laptop van de uitbater.

"De politie belde mij de dag voor oudejaarsavond op om te zeggen dat ik slachtoffer was van zulke feiten", vertelt slachtoffer Steffi Vanluchene (28). "Dinsdag ben ik langs geweest bij de politie en hebben ze mijn filmpje getoond. Ik zag hoe ikzelf naar het toilet ging. De camera was duidelijk gericht op mijn boezem. Je zag gewoon alles omdat ik toen een topje aan had. De beelden dateren van zo’n twee maanden geleden, want toen was mijn haar nog rood geverfd. Ik voel me hier heel vreemd bij en ben geschokt. Geen voet zet ik nog binnen in dat café, waar ik tot voor kort nog elk weekend ging."

Veel slachtoffers

"Er moeten ongelooflijk veel slachtoffers zijn. De politie kwam bij mij terecht omdat hij mijn voornaam bij mijn filmpje had geschreven. Doordat ik daar vaak kwam, kenden we elkaar wel een beetje. Ik hoop eerlijk gezegd dat hij zijn boel moet sluiten, dit is toch totaal ongehoord?”

Het parket van Kortrijk bevestigt dat er een onderzoek loopt, maar geeft voorlopig geen commentaar. Cafébaas Christophe B. (51) nam het café in 2014 over.