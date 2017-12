Cadeaus, eten en drank: Belgen vieren het zuinigst tijdens eindejaar FT

Bron: Belga

Al volop kerstcadeaus bijeen aan het shoppen? Een gemiddeld Belgisch gezin voorziet een budget van 432 euro voor de eindejaarsfeesten. Dat stelt consultancybureau Deloitte in een jaarlijks onderzoek. Vorig jaar bedroegen de effectieve uitgaves in die periode 430 euro. De Belg tast vooral in de geldbeugel voor cadeaus, eten en drank. Het bedrag lijkt misschien hoog, maar samen met de Grieken en de Portugezen behoren we wel tot de zuinigste Europeanen tijdens de eindejaarsgekte. Het Europese gemiddelde geeft 445 euro uit. De Spanjaarden en de Engelsen zitten daarboven, zij zijn dus het gulst. Cash geld blijft het geliefkoosde cadeau van de Belg, gevolgd door boeken, cadeaucheques, etentjes op restaurant en reizen. De onlineverkoop (27%) stijgt licht tegenover 2016 (25%), maar blijft een stuk onder het Europese gemiddelde (36%).